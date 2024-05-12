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Mısır, Türkiye'nin ardından UAD'de İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mısır, Türkiye&#039;nin ardından UAD&#039;de İsrail&#039;e açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahale etme kararının ardından Mısır da harekete geçti. Mısır Dışişleri Bakanlı, Güney Afrika'nın UAD'e açtığı soykırım davasına ülkelerinin müdahil olacağını açıkladı.

Türkiye'nin UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı, İslam ülkelerini harekete geçirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı açtığı davaya destek olmak amacıyla resmi olarak müdahil olma niyeti duyuruldu.

İSRAİL'E UAD'İN TEDBİR KARARLARINA UYMA ÇAĞRISI

Açıklamaya göre, Mısır, İsrail'i, işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye, UAD'nin aldığı geçici tedbirleri uygulamaya ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca korunan bir halk olan Filistin halkına karşı herhangi bir ihlalde bulunmamaya çağırdı.

BAŞKA ÜLKELER DE MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

Açıklamada ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanması, Refah'taki askeri operasyonların durdurulması ve Filistinli sivillere gerekli korumanın sağlanması için Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve uluslararası taraflara derhal harekete geçme çağrısı yapıldı. Daha önce Nikaragua, Kolombiya ve Libya'nın, Divan Şartı'nın 62. ve 63. maddeleri uyarınca müdahillik talebinde bulunduğu açıklanmıştı. Divan, İç Tüzüğü'nün 83. maddesi uyarınca Güney Afrika ve İsrail'i, Kolombiya'nın müdahale beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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