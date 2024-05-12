Camiler, okullar, evler... İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni harabeye çevirmeye devam ediyor!

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail'den Cibaliye Kampı'nı 'halı bombardımanı' ile vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail'den Cibaliye Kampı'nı 'halı bombardımanı' ile vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusuna mensup bir askerin bir cami ile Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu ateşe verdiği görüntüler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Younis Tirawi isimli Filistinli bir gazetecinin aktardığına göre bir İsrail askeri, Gazze'deki bir camiyi ve Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu ateşe vererek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde İsrail askerinin yanan caminin ve okulun karşısında gururla poz verdiği ve güldüğü görülüyor.

Görüntüler, Hamas'a karşı mücadele verdiğini her fırsatta dile getiren İsrail'in yalnızca silahlı güçlere karşı değil, sivil halka, yerleşim yerlerine, okullara ve kutsal mekanlara karşı da bir "Yok etme" politikası izlediğinin kanıtı olarak yorumlandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana uluslararası sözleşmeler çerçevesinde savaş durumunda dahi zarar verilmesi yasak olan hastaneler, okullar ve kutsal mabetler başta olmak üzere birçok sivil yapıyı tamamen yok etti.

Operasyonun Hamas'a karşı yürütüldüğünü iddia eden İsrail'in sivil yapılara yönelik ardı arkası kesilmeyen saldırıları, Netanyahu hükümetinin Filistin topraklarına yönelik uyguladığı tehcir ve işgal politikasının bir sonucu olarak görülüyor.

BATI ŞERİA'DA SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE SALDIRI

İsrail ordusu bir yandan Gazze Şeridi'ndeki yıkıma her gün yeni bir yıkım katarken, Batı Şeria'da ise Filistinli halkın yaşadığı evleri yıkmaya ve mülklerine illegal bir şekilde el koymaya devam ediyor. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarındaki Nueimeh köyünde Filistinlilere ait konutları yıktı.

Görüntülerde buldozerler vasıtası ile Filistinli halka ait konutların bilinçli bir şekilde yıkıldığı görülüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki tutumu ve yerleşimci terörü, birçok kez uluslararası çevrede tepki gördü fakat bu durum, İsrail hükümetini mevcut politikalarından geri adım attıramadı.