Japonya, PKK'nın mal varlıklarını durdurma kararı aldı

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Terör örgütü PKK'nın Japonya'daki örgüt yapısını deşifre eden gazeteci Ishii Takaaki, ülkesindeki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Takaaki, "Japon hükümeti PKK'nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da PKK'nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya işbirliğiyle PKK'nın faaliyetlerini durduralım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında verdiği büyük mücadeleler sonucunda terör örgütü PKK dünyada çökme noktasına geldi. PKK'nın Japonya'daki örgütlenmesini deşifre eden gazeteci Ishii Takaaki ise, ülkesinin verdiği son kararı duyurdu.

Takaaki'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

JAPON MECLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Japon dostlarımıza. 8 Mayıs'ta Japon Meclisi'nde PKK meselesi ele alındı. Japonya'da yaşayan Kürtlerin Newroz bayramında PKK'yı övdüğü, PKK bayrakları salladığı ve askeri şarkılar söylediği ortaya çıktı.

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"PKK'NIN VARLIKLARI DONDURULDU"

Japon hükümeti PKK'nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da PKK'nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya işbirliğiyle PKK'nın faaliyetlerini durduralım.