Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yatırımcılara müjdeli haber Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, "2380 dolar seviyesi test edildiği için tekrar aşağı yönlü hareketler önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta düşüş var. 2280-2380 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulunarak, yatırım fırsatı için tarih gösterdi.
Altın fiyatları yükseliş rekorları kırmaya devam ediyor. Mayıs ayında 2380 dolar seviyesi ilerleyen altında, yatırımcılar alım için fırsat kolluyor. Gram altın 2450-2494 TL aralığında seyrini korurken, İslam Memiş yatırımcılar için fırsat olacak tarihe işaret etti.
Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
"3 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"
Ons altın 3 haftanın en yüksek seviyesinde. Mayıs ayında ons altın için 2280-2380 dolar aralığını takip edeceğiz. Ons altın haftanın son işlem günü 2344-2378 dolar aralığında işlemler gerçekleşti.
YATIRIMCILAR DİKKAT, BU HAFTA DÜŞECEK
2380 dolar seviyesi test edildiği için tekrar aşağı yönlü hareketler önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta düşüş var. 2280-2380 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
GRAM ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLAYACAK?
Gram altın serbest piyasalarda haftanın son işlem günü 2450-2494 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altında 2435-2485 lira aralığını takip edeceğiz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi