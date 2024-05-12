Erzurum ve Kırklareli'ni hortum vurdu, elektrik hatları koptu! Okul da dahil çatılar uçtu, işte o anlar

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Erzurum ve Kırklareli'de öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren hortum sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşandı. Onlarca yapının çatısının uçma anları kameralara yansırken, şehirlerin enerji hatlarında aksaklıklar meydana geldi. Evlerde elektrik kesintileri yaşandı, hatta bir okulun çatısı dahi uçtu.

Erzurum'da hortum nedeniyle birçok ev ile tadilat aşamasındaki bir okulun çatısı uçtu, enerji iletim hattı zarar gördü. Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde çıkan hortum, birçok yapının çatılarının uçmasına yol açtı. Öte yandan Kırklareli'nin merkeze bağlı Eriklice köyünde de, sağanak yağış öncesi hortum meydana geldi.

HATLAR KOPTU, ELEKTRİKLER GİTTİ

Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, yol kenarlarındaki otomobillerin üzerine düşerek hasar oluşturdu. Yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Çok sayıda evin yanı sıra ahır ve tadilattaki bir okulun çatısı ile ağaçlara zarar veren hortumun ardından bölgeye gelen ekipler, enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

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ÇATILARIN UÇUŞU KAMERALARA YANSIDI

Hortum anı ve çatılardan kopan sac parçalarının uçuşması, cep telefonu kameralarınca kaydedildi. AFAD ve elektrik arıza ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler, hortum anını gördüğünü söyledi.

"20 YAPININ ÇATISI UÇTU"

Can kaybı yaşanmadığını belirten Küçükler, "Okulumuz bayağı hasar gördü. Evlerimiz de hasar gördü ama şükürler olsun. Şu anda yaklaşık 20 yapının çatısı uçtu. Hortum köyün belli bir kısmında etkili oldu, alt tarafından geçti. Yüksek gerilim hattı zarar gördü, mezarlıktaki ağaçlar kökünden söküldü. Şu anda ekipler çalışma yapıyorlar." dedi.

OKULUN ÇATISI BİLE UÇTU

Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Sorumlusu Adnan Ateş de köy okulunun onarımını yaptıkları sırada hortuma yakalandıklarını belirtti. Ateş, hortum esnasında dışarıda olduğunu anlatarak, "Büyük bir gürültü koptu, içeriye girmeye çalıştık. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortum uzaklaşınca dışarıya çıktık. Okulun çatısı uçtu, köylülerin de evleri hasar görmüş. Bacalardan kopan sac parçalarıyla araçlar hasar gördü." diye konuştu.