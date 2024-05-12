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Haberler > Gündem > Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor!

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor!

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Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor!

Gündem Haberleri

Meteoroloji  uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın yurt genelinde yağışların etkili olacağını ve sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşeceğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulunurken AKOM da İstanbul'da önümüzdeki hafta poyrazın etkili olacağını sıcaklıkların ise mevsim normalleri altında seyredeceğini duyurdu. 

Yurt genelinde bugün güneş yüzünü bir nebze gösterse de sıcaklıklar yarın itibarıyla veda edecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 1. Resim

SICAKLIK

Hava sıcaklığı, yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 2. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIK 3 DERECE AZALACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve yarına dikkat çekti:

Bugün pazar İstanbul parçalı bulutlu 20 derece. Gece batısında yağmur olabilir. Yarın yağmurlu 17 derece. İzmir 25, Ankara yağmurlu 14 derece. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 24 derece.

İç Anadolu'nun güneyinde öğlenden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuvvetli yağış var. Yarın Marmara ve Karadeniz'de yağış var. Sıcaklık 2-3 derece azalacak. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı var.

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 3. Resim

19 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kod verilen iller şu şekilde:

Adana, Ağrı, Antalya, Burdur, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Konya, K.Maraş, Niğde, Van, Karaman, Ardahan, Osmaniye.

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 4. Resim

AKOM'DAN UYARI

AKOM da İstanbulluları önümüzdeki hafta için uyardı. Kurum uyarısında şu ifadelere yer verdi:

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 5. Resim

İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (20-45 km/sa) esmeye devam etmesi, beraberinde il genelinde zaman zaman hafif yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 14-18°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU 

13 MAYIS PAZARTESİ

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 6. Resim

 

14 MAYIS SALI

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 7. Resim

15 MAYIS ÇARŞAMBA

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 8. Resim

16 MAYIS PERŞEMBE

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 9. Resim

17 MAYIS CUMA

Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - 10. Resim

 

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