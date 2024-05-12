Mete Gazoz klasik yay erkeklerde rakibini 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Vatandaşlar tarafından Mete Gazoz Avrupa şampiyonu mu oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca milli okçunun nereli, kaç yaşında ve hangi takımda olduğu da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonasının final karşılaşmaları bugün oynandı.
Milli okçu Mete Gazoz ve Slovenyalı Den Habjan Malavasic klasik yay erkeklerde finale yükselmişti.
Vatandaşlar tarafından milli okçunun Avrupa şampiyonu olup olmadığı merak ediliyor.
Meta Gazoz, Slovenyalı rakibini finallerde 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Ayrıca milli okçu aldığı bu şampiyonluk ile birlikte Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu madalyalarını aynı anda elinde bulunduran ilk okçu olarak tarihe geçti.
Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü takımında yer alan başarılı sporcunun babası eski milli okçu Metin Gazoz, annesi ise İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur.
24 yaşındaki milli okçu 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2023 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi