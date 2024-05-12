Mete Gazoz klasik yay erkeklerde rakibini 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 17:07 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 17:34 - Güncelleme:

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Vatandaşlar tarafından Mete Gazoz Avrupa şampiyonu mu oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca milli okçunun nereli, kaç yaşında ve hangi takımda olduğu da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...