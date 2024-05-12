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Mete Gazoz altın madalya kazandı! Milli sporcu Almanya'da tarih yazdı

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Mete Gazoz altın madalya kazandı! Milli sporcu Almanya&#039;da tarih yazdı

Spor Haberleri

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Mete Gazoz, ilk defa Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

ERDOĞAN'DAN METE GAZOZ'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan Mete Gazoz’u tebrik etti. Mete Gazoz'un büyük bir gurur yaşattığını ve başarılarının devamın etmesini dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz’u canı gönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum."

 

Düzenleyen:  - Spor
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