Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı! Yıllar sonra ilk defa açıkladı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, Fenerbahçe dönemine dair gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Merih Demiral, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılık sürecini, Suudi Arabistan'a transferini, EURO 2024'e ilişkin beklentilerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

TRT Spor'a konuşan Demiral, "Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım." ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL: FENERBAHÇE KALBİMDE YARA

Fenerbahçe dönemlerinde çok büyük hayalleri olduğunu dile getiren Merih Demiral, "Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız." dedi.

MERİH DEMİRAL: HERKESE NASİP OLMUYOR

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile sık sık karşı karşıya geldiklerini belirten Merih Demiral, "Juventus'tan sonra milli takımda da karşılıklı oynadık, şimdi de burada karşılıklı oynuyoruz. Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor. Zorluğun yanında böyle büyük futbolcularla oynamak güzel. Herkese nasip olmuyor. Gayet fit durumda o da. Allah'tan iyi defans yaptık da maç içerisinde çok fazla etki gösteremedi. Ronaldo'ya karşı oynamak her zaman güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah karşılıklı oynayacağız." ifadelerini kullandı.