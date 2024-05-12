Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı! Yıllar sonra ilk defa açıkladı

Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı! Yıllar sonra ilk defa açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Merih Demiral&#039;dan Fenerbahçe itirafı! Yıllar sonra ilk defa açıkladı

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, Fenerbahçe dönemine dair gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Merih Demiral, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılık sürecini, Suudi Arabistan'a transferini, EURO 2024'e ilişkin beklentilerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

TRT Spor'a konuşan Demiral, "Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı! Yıllar sonra ilk defa açıkladı - 1. Resim

MERİH DEMİRAL: FENERBAHÇE KALBİMDE YARA

Fenerbahçe dönemlerinde çok büyük hayalleri olduğunu dile getiren Merih Demiral, "Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız." dedi.

Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı! Yıllar sonra ilk defa açıkladı - 2. Resim

MERİH DEMİRAL: HERKESE NASİP OLMUYOR

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile sık sık karşı karşıya geldiklerini belirten Merih Demiral, "Juventus'tan sonra milli takımda da karşılıklı oynadık, şimdi de burada karşılıklı oynuyoruz. Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor. Zorluğun yanında böyle büyük futbolcularla oynamak güzel. Herkese nasip olmuyor. Gayet fit durumda o da. Allah'tan iyi defans yaptık da maç içerisinde çok fazla etki gösteremedi. Ronaldo'ya karşı oynamak her zaman güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah karşılıklı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI | Süper Lig'de şampiyonluk belli oluyor - SporFatih Karagümrük - Galatasaray CANLI | Süper Lig'de şampiyonluk belli oluyorRüdiger yine yaptı yapacağını... Real Madrid'in şampiyonluk kutlamasında Arda Güler sesleri - SporKutlamalarda 'Arda Güler' sesleri!Arda Güler İspanya'da dillerden düşmüyor! İspanyol basınından Arda Güler'e övgü dolu sözler... - Sporİspanya'da gündem Arda Güler!Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan gayrimenkul açılımı: Tek tek geri alacağız! - SporBeşiktaş Başkanı'ndan gayrimenkul açılımıReal Madrid'de adından söz ettiren Arda Güler'den Fenerbahçelileri duygulandıran hareket! - SporArda Güler golden sonra...Jorge Jesus Suudi Arabistan'da şampiyon! Bitime 3 hafta kala ilan ettiler - SporJorge Jesus Suudi Arabistan'da şampiyon! Bitime 3 hafta kala ilan ettiler
Sonraki Haber Yükleniyor...