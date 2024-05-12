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Rüdiger yine yaptı yapacağını... Real Madrid'in şampiyonluk kutlamasında Arda Güler sesleri

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Spor Haberleri

Şampiyonluk kupasıyla şehir turu atan Real Madrid'in Real Casa de Correos önündeki kutlamalarda Antonio Rüdiger'in Arda Güler'i takdimi dikkat çekti. Rüdiger Arda için "Türk elmas" ifadesini kullandı.

İspanya La Liga’da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

Rüdiger yine yaptı yapacağını... Real Madrid'in şampiyonluk kutlamasında Arda Güler sesleri - 1. Resim

Gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı. Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos'ta Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso oldu. Kaptan Nacho, 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken, Başkan Ayuso da tebriklerini iletti.

Rüdiger yine yaptı yapacağını... Real Madrid'in şampiyonluk kutlamasında Arda Güler sesleri - 2. Resim

Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti.

Rüdiger yine yaptı yapacağını... Real Madrid'in şampiyonluk kutlamasında Arda Güler sesleri - 3. Resim

Real Madrid taraftarı, şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcu Arda Güler’e de yoğun ilgi gösterdi.

TÜRK ELMAS!

Eflatun-beyazlılarda Antonio Rüdiger'in Arda Güler'i taraftarlara takdim ederkenki coşkusu dikkat çekti. Rüdiger Arda için "Türk elmas" ifadesini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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