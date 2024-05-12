Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Toz taşınımı Türkiye'yi sardı, dağ adeta kayboldu! O anlar kameralara böyle yansıdı

Toz taşınımı Türkiye'yi sardı, dağ adeta kayboldu! O anlar kameralara böyle yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji ve uzmanların peş peşe uyarılarının ardından Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları Türkiye'ye giriş yaptı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesini de etkisi altına alan toz taşınımı, 4116 rakımlı Cilo Dağlarını görülmez hale getirdi. Öte yandan vatandaşlar, dağın kaybolduğu görüntüleri saniye saniye kameralara kaydetti.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları Hakkari’nin Yüksekova ilçesini de etkisi altına aldı. 

DAĞ ADETA KAYBOLDU!

Yüksekova ilçesinde rüzgarla birlikte Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu. Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken, 4116 rakımlı Cilo Dağları adeta kayboldu. Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

VATANDAŞLAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Toz taşınımının Türkiye’nin birçok yerinde etkili olduğunu belirten vatandaşlar, “Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Libya, Mısır ve Afrika üzerinde gelen toz bulutu bugün an itibarıyla Yüksekova’da etkisini gösterdi. Şimdi Cilo sıralı dağları toz bulutu içinde. Biz de o anları kayıt altına aldık” dediler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig 36. hafta sonuçları ve puan durumu | Anlık skorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Batı'nın insanlık anlayışı için turnusol oldu - Gündem"ABD ve Avrupa siyonist lobinin esiri oldu"Erzurum ve Kırklareli'ni hortum vurdu, elektrik hatları koptu! Okul da dahil çatılar uçtu, işte o anlar - GündemOkul da dahil çatılar uçtu, işte o anlarMeteoroloji'den son dakika alarm! Bu akşamdan itibaren etkili olacak - GündemMeteoroloji'den son dakika alarm! Bu akşam başlıyorRus turistin feci ölümü! 50 metreden atladı, bir daha çıkamadı - GündemRus turistin feci ölümü!Sağanak, soğuk, fırtına... AKOM, Meteoroloji, uzmanlar... Herkes uyarıyor! - GündemSıcaklıklar düşecek, sağanak gelecekAnneler Günü'nde bir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı... Dilara toprağa gömülü halde bulundu - GündemBir anne evlatsız, bir evlat ise annesiz kaldı...
Sonraki Haber Yükleniyor...