Toz taşınımı Türkiye'yi sardı, dağ adeta kayboldu! O anlar kameralara böyle yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Batı'nın insanlık anlayışı için turnusol oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Batı'nın insanlık anlayışı için turnusol oldu

Erzurum ve Kırklareli'ni hortum vurdu, elektrik hatları koptu! Okul da dahil çatılar uçtu, işte o anlar

Erzurum ve Kırklareli'ni hortum vurdu, elektrik hatları koptu! Okul da dahil çatılar uçtu, işte o anlar

Meteoroloji'den son dakika alarm! Bu akşamdan itibaren etkili olacak

Meteoroloji'den son dakika alarm! Bu akşamdan itibaren etkili olacak

Meteoroloji ve uzmanların peş peşe uyarılarının ardından Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları Türkiye'ye giriş yaptı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesini de etkisi altına alan toz taşınımı, 4116 rakımlı Cilo Dağlarını görülmez hale getirdi. Öte yandan vatandaşlar, dağın kaybolduğu görüntüleri saniye saniye kameralara kaydetti.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları Hakkari’nin Yüksekova ilçesini de etkisi altına aldı.

DAĞ ADETA KAYBOLDU!

Yüksekova ilçesinde rüzgarla birlikte Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu. Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken, 4116 rakımlı Cilo Dağları adeta kayboldu. Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

VATANDAŞLAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Toz taşınımının Türkiye’nin birçok yerinde etkili olduğunu belirten vatandaşlar, “Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Libya, Mısır ve Afrika üzerinde gelen toz bulutu bugün an itibarıyla Yüksekova’da etkisini gösterdi. Şimdi Cilo sıralı dağları toz bulutu içinde. Biz de o anları kayıt altına aldık” dediler.