Toz taşınımı Türkiye'yi sardı, dağ adeta kayboldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji ve uzmanların peş peşe uyarılarının ardından Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları Türkiye'ye giriş yaptı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesini de etkisi altına alan toz taşınımı, 4116 rakımlı Cilo Dağlarını görülmez hale getirdi. Öte yandan vatandaşlar, dağın kaybolduğu görüntüleri saniye saniye kameralara kaydetti.
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları Hakkari’nin Yüksekova ilçesini de etkisi altına aldı.
DAĞ ADETA KAYBOLDU!
Yüksekova ilçesinde rüzgarla birlikte Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu. Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken, 4116 rakımlı Cilo Dağları adeta kayboldu. Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
VATANDAŞLAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Toz taşınımının Türkiye’nin birçok yerinde etkili olduğunu belirten vatandaşlar, “Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Libya, Mısır ve Afrika üzerinde gelen toz bulutu bugün an itibarıyla Yüksekova’da etkisini gösterdi. Şimdi Cilo sıralı dağları toz bulutu içinde. Biz de o anları kayıt altına aldık” dediler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı