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Özgür Özel, CHP belediyelerini hedef aldı: Başkanları uyardım, Arapça Kur’an dilidir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'den partilerine geçen belediyelerde Arapça ilan ve tabelaların hedef alınmasına eleştiri getirdi. Özel, "Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde Arapça ilan ve tabelaları sökme kararlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Özel'in açıklaması ise şu şekilde:

"BELEDİYE BAŞKANLARINI UYARDIM"

O tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın anadilinde aldığı hizmeti anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır. Ben belediye başkanlarımı da uyardım.

"ARAPÇA KUR'AN DİLİDİR, HALK İNCİNİR"

Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli.

"NİKAH KIYMAMAKLA MEMLEKETLERİNE YOLLAYAMAZSINIZ"

Suriyeli meselesi yerel yöneticilerin çözebileceği bir mesele değil. Nikah kıymamakla Suriyelileri memleketlerine yollayamazsınız.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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