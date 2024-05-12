Özgür Filistin için gözler BMGK’da! Daimi üyelerin veto etmemesi gerekiyor

Filistin’in, BM’ye tam üyeliği Güvenlik Konseyinde görüşülecek. ABD’nin, BMGK’da veto etme ihtimali yüksek. Yani, 143 ülkenin desteğini alan Filistin’in geleceği tek ülkeye bağlı... Bu tablo da Ankara’nın sürekli dile getirdiği gibi BM’de köklü reformun şart olduğunu ispatlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda önceki gün yapılan oylamada, Filistin’in BM üyeliğinin Güvenlik Konseyinde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve “gözlemci” statüsündeki Filistin’e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Türkiye’nin yanı sıra 80’e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunda 143 “evet” oyuyla kabul edilirken, 25 “çekimser” oy çıktı.

Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Bu, Filistin için önemli bir adımdır. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilmelidir. Filistin halkı kendi ata yurtlarında, insan onuruna yakışır şekilde yaşamalıdır” dedi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel “Filistin temsilcileri her ne kadar genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olmasalar da teklif ve değişiklik önergeleri sunma hakkına sahip olacaklar. Genel kurulda ve komitelerde resmî görevlere seçilebilecekler, Orta Doğu ile ilgili konularda konuşma ve Meclis’te grupları adına açıklama yapma hakkına sahip olacaklar ve BM Genel Kurulunun geçici gündemine maddeler konulmasını isteyebilecekler” dedi. Genel kurulda kabul edilen bu kararın, BMGK’ye geleceğini belirten Demirel “ABD böyle bir talebi Güvenlik Konseyinde veto edebileceği konusunda açıklama yapmıştı” dedi.