İsrail alev alev yanıyor! Askeri üste bilinmeyen nedenle yangın çıktı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail alev alev yanıyor! Başkent Tel Aviv'in yakınındaki Ramat Gan'da bulunan bir askeri üste yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ortaya çıkan yoğun duman kameralara yansıdı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan askeri üste yangın çıktı.
Tel Hashomer askeri üssündeki bir depoda çıkan yangına 28 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı