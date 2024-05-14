Kazakistan'da eski bakana 24 yıl hapis kararı... Eşini döverek öldürmüştü!

Kazakistan'da eski Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, eşini öldürme suçlamasıyla yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son iki aydır görülen duruşmaları canlı yayınlanan dava, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkede kadın haklarının güçlendirileceği yönündeki mesajlarının turnusol testi mahiyetinde görülüyordu.

Ülke yetkilileri, uzun süredir elit kesimin artık hukukun üstünde olmadığı mesajını vermeye çalışıyor.

Ulusal medyanın geniş yer ayırdığı Astana Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, 44 yaşındaki Bişimbayev "işkence" ve "cinayetten" suçlu bulundu.

Mahkeme, eski bakanı, eşini öldürmek suçlamasıyla 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Duruşma sırasında izletilen kamera görüntülerinde Kuandık Bişimbayev'in eşi 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'yı defalarca yumruklayıp tekmelediği ve yarı çıplak bir halde saçlarından sürükleyerek daha sonra ölü bulunduğu bir odaya götürdüğü görülüyor.

Ayrıca Bişimbayev'in cep telefonunda, 9 Kasım 2023 sabahı bilincini kaybetmeden önceki son saatlerde, gözle görülür şekilde morarmış ve kanlar içindeki Nukenova'ya hakaret ettiği ve aşağıladığı videolar da bulundu.

Beş yıl önce ülke yönetimini eline alan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kadınlar için iyileştirilmiş haklar dahil "daha adil bir toplum" inşa etmek istediğini belirtiyor.

AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇ SAYILMIŞTI

Kazakistan Parlamentosu, geçen ay aile içi şiddeti suç sayan bir tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etmişti. Yürürlüğe giren aynı yasa kapsamında çocuklara karşı işlenen suçlara yönelik de daha sert cezalar getirildi.

Hükümet verileri, Kazakistan'da her altı kadından birinin erkek partneri tarafından şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Bişimbayev, duruşmada eşini dövdüğünü kabul etti. Ancak eşi Nukenova'nın vücudundaki yaralanmaların kendi kendine oluştuğunu iddia etti.

Ayrıca eşine işkence yaptığını ya da onu öldürmeyi planladığı suçlamalarını da reddetti.

Mayıs-Aralık 2016 tarihleri arasında petrol zengini ülkenin ekonomi bakanı olarak görev yapan Bişimbayev, 2018'de "rüşvetten" suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye ile serbest kaldı.