Ülkeyi kasıp kavuran tartışmalı yasada karar belli oldu... Gürcistan'da "yabancı etki yasası" meclisten geçti!

Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana tarihindeki en büyük protestolardan birine sebep olan tasarı, Pazartesi günü parlamentoda son kez görüşülmüş ve Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmişti.

TASARI NE ÖNGÖRÜYOR?

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yasanın STK'ların finansmanına şeffaflık getirmek ve ülkeyi dış etkilerden korumak için gerekli olduğunu savunuyor.

Kremlin Sarayı da Gürcistan hükümetinin engelleme çabalarına rağmen, yabancı ülkelerin ülkenin iç işlerine karışmaya çalıştığını savundu.

MUHALEFET TASARIYA NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Muhalefet partileri tasarıyı “Rus tipi yasa” olarak nitelendirirken, bağımsız medya kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin bu yasa aracılığıyla yaftalanarak susturulmaya çalışılacağını savunuyor.

Benzer bir “yabancı ajan” düzenlemesi Rusya’da 2012 yılında yasalaşmıştı. Yıllar içerisinde Batı’dan fon alan sivil toplum örgütleri ile medya bu yasa kapsamında hedef alındı.

BBC'ye konuşan ve tasarıyı protesto eden bir öğrenci, "Rus yasasını protesto ediyoruz çünkü bizim evimiz Avrupa, Avrupa'yı istiyoruz. Bu hepimizin seçimi ve gecelerimizi burada geçiriyoruz. Yorgunuz ama hala savaşıyoruz. Ve Avrupa'ya ulaşmamızın tek yolu da bu bence" dedi.

GÜRCİSTAN'IN AB ADAYLIĞINI ETKİLER Mİ?

Gürcistan AB'ye ilk kez 2022 yılında adaylık başvurusunda bulundu. AB Aralık ayında Gürcistan'a adaylık statüsü verdi, ancak yasa tasarısının üyelik sürecini riske atabileceği konusunda uyarıda bulundu.

AB yetkilileri geçen ay, "Tasarının yasalaşması sivil toplumu ve basın özgürlüğünü sınırlayacak, ifade özgürlüğünü de kısıtlayabilir ve Gürcistan halkına fayda sağlayan kuruluşları haksızca damgalayabilir" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gürcü halkının "Avrupalı ​​bir gelecek" istediğini söyledi ve yasa koyucuları "Avrupa yolunda ilerlemeye" çağırdı.

PROTESTOLARDA NELER YAŞANDI?

Tasarıya karşı çıkanlar protestolarını bir aydır sürdürüyor. Salı günü de muhalifler parlamento binası önünde bir araya geldi ve polisle çatışmalar çıktığı kaydedildi.

Rusya'nın resmi TASS haber ajansının Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, protestolarda 20 kişi tutuklandı. Bunlar arasında ABD uyruklu iki kişi ve bir Rus yer alıyor.