Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 2018 Kış Olimpiyatları dolayısıyla yaşanan olumlu gelişmelerin bölgedeki gerginliği azaltması beklenirken, Japonya olası bir savaşa karşı önlemlerini artıyor. Başkent Tokyo’da gönüllülerin katılımıyla ’anti-füze’ tatbikatı düzenlendi. Gönüllüler, senaryo gereği bir füze saldırısı sırasında güvenli bölgelere tahliye edildi.Tokyo Dome Stadyumu’nda ve bir fuar alanında toplanan 300 gönüllü, tatbikat kapsamında şehirdeki metro istasyonlarına ve diğer sığınaklara saklandı.

Küçük bir grup, halkın korkmasına neden olan ’bir savaş oyunu’ olarak nitelendirdikleri tatbikatı protesto etti. Polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Kuzey Kore, en büyük ve en gelişmiş nükleer deneme ile onlarca balistik füze denemesini Eylül ayında, en son füze testini ise Japonya üzerinden Kasım ayında gerçekleştirmişti. Japonya üzerinden fırlatılan füze, 4 bin 475 kilometrelik bir irtifaya ulaşmış ve 53 dakika içinde 950 kilometre yol almıştı.