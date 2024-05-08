Dünya basını bunu konuşuyor! Putin'in yemin törenine Kadirov damga vurdu, iddialar güçlendi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yemin törenine Kadirov'un halleri damga vurdu. 47 yaşındaki Kadirov, merdivenleri çıkamadı, paltosunu çıkaramadı. Kadirov'un yardımına koşulurken sağlık durumuyla ilgili iddialar da güçlendi.

Beşinci kez Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin, dün Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen yemin töreniyle görevine resmen başladı. Putin'in yemin törenine 2.600 davetli katıldı.

Törende Putin'in en güvendiği isimlerden olarak bilinen Ramazan Kadirov'un hareketleri dikkat çekti. 47 yaşındaki Kadirov, tören için Kremlin'e girerken önce merdivenleri çıkmakta, ardından paltosunu çıkarmakta zorlandı.

YARDIMINA KOŞTULAR

Kadirov'un yardımına 54 yaşındaki Rus milletvekili Adam Delimkhanov ve bir yardımcısı koştu.

İngiliz medyasında Kadirov'un durumu "Putin'in müttefik kendi montunu çıkaramayacak kadar zayıf" başlığıyla yansıtıldı. Ayrıca Kadirov'un sağlık durumuyla ilgili iddiaların da arttığına dikkat çekildi.