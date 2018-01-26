Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makedonya ve Bosna Hersek genelindeki camilerde cuma namazından önce Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı"nın başarılı sonuçlanması için dualar edildi.

Makedonya İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) talimatıyla başta başkent Üsküp'teki camiler olmak üzere ülkedeki tüm camilerde harekâtın başarısı için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Başkent Üsküp'teki Türk Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi Vaizi Süleyman Baki, cuma hutbesinde de Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi verirken, bu harekâtın barış harekâtı olduğunu vurguladı.

Makedonya İslam Birliğinin ülkedeki tüm müftülüklere gönderdiği talimatla cuma namazından önce Fetih Suresi okunduğunu ve dua edildiğini belirten Baki, "Mevla'm Türk ordusunu muzaffer eylesin. Suriye'ye, Ortadoğu'ya, Irak, Filistin ve bütün İslam ümmetinin yaşadığı yerlere barış ve huzur ihsan eylesin. Müslümanlara hile ve zulmetmek isteyenleri de engellesin. İslam alemine birlik nasip eylesin." şeklinde dua etti.

Bosna Hersek

Bosna Hersek İslam Birliğinin aldığı kararla Makedonya gibi Bosna Hersek'in de tüm büyük şehirlerindeki camilerde de Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, birkaç gün önce Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile görüştüğünü ve Zeytin Dalı Harekâtı konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, bu görüşmede Kavazovic'in tıpkı Türkiye'deki gibi Bosna Hersek camilerinde Fetih Suresi okunması önerisinde bulunduğunu aktardı.

Atlı, İslam Birliğinin aldığı karar gereği bugün Bosna Hersek'in tüm büyük şehirlerindeki camilerde, harekâtın başarılı olması için Türk ordusuna dualar edildiğini dile getirerek, hassasiyetleri dolayısıyla Bosna Hersek İslam Birliğine ve Kavazovic'e teşekkür etti.

Afrin bölgesinde harekâtın başlamasının ardından daha önce de Sırbistan, Makedonya ve Kosova'daki camilerde Fetih Suresi ve dualar okunmuştu.