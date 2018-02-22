Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sofya Merkez Rasathanesine göre, depremin merkez üssünün ülkenin güneydoğusundaki Asenovgrad kentine yakın bir bölge olduğu tespit edildi. Sarsıntı, Asenovgrad ve yakınındaki Filibe kentinde özellikle yüksek binalarda yaşayanlar tarafından hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara yol açmadı.