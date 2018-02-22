Sofya Merkez Rasathanesine göre, depremin merkez üssünün ülkenin güneydoğusundaki Asenovgrad kentine yakın bir bölge olduğu tespit edildi. Sarsıntı, Asenovgrad ve yakınındaki Filibe kentinde özellikle yüksek binalarda yaşayanlar tarafından hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara yol açmadı.
Bulgaristan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
22.02.2018 - 04:02 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bulgaristan'da saat 01.40'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : bulgaristan,deprem,
545510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/545510.aspx
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