Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü Nauert, basın toplantısında, Rusya ve İran destekli Beşşar Esed rejimi tarafından abluka altında tutulan Doğu Guta hakkında açıklamalarda bulundu.

Nauert, "400'den fazla sivil, Suriye'de rejim tarafından dehşet bir şekilde öldürüldü ve hepinizin bildiği gibi Rusya ve İran tarafından destekleniyorlar." ifadesini kullanarak, Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramından Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Rusya'nın farklı bir sorumluluğu olduğunu belirten Nauert, "Rusya, Suriye'yi desteklemeseydi yaşanan dehşet verici olaylar ve ölümler olmazdı." yorumunu yaptı.

"Yaşanan olaylar Astana sürecinin bittiğini gösteriyor"

Doğu Guta'daki olaylar bağlamında Astana görüşmelerine atıfta bulunan Sözcü, "Yaşanan olaylar Astana sürecinin bittiğini gösteriyor. İşte tam da bu yüzden ABD ve birçok farklı ülke Cenevre görüşmelerini destekliyor." diye konuştu.

Suriye'de rejimin 2015 yılında Rusya'nın desteğiyle yeniden ayaklarının üzerinde durmayı başardığını anlatan Nauert, Rusya'nın rejime askeri malzemeler verdiği yönünde raporlar gördüklerini aktardı.

Sözcü, şunları kaydetti:

"Rusya ve İran, Astana garantörleriydi. Gerilimi düşürecek bölgeler oluşturdular ve Doğu Guta bu bölgelerden biriydi. Gerilimi düşürecek bölge için çok fazla bir şey bu. İnsanları açlığa ittiler, insani yardımların ulaşımını engellediler. Masum insanların öldürüldüğünü gördük. Varil bombaları gördük, şiddet ve yıkım gördük. Bu kesinlikle gerilimi düşürme bölgesi değil."

Beyaz Saray: "Esed zaten savaş suçları işledi"

Beyaz Saray günlük basın toplantısında da Doğu Guta'da yaşananlar gündeme geldi.

Sözcü Yardımcısı Raj Shah, gelişmeleri takip ettiklerini belirterek henüz bir açıklama yapmayacaklarını fakat Esed ve Rusya'nın, dikkatlerinde olduğunu ifade etti.

Shah, "Beşşar Esed zaten savaş suçları işledi. Kendi halkına karşı sarin gazı kullandı. Akla gelmeyecek şeyleri zaten yaptı ve bunları Rusya'nın desteğiyle yaptı. Biz bunun devam etmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.