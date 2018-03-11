Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı sokağa indi. Terör örgütü yandaşlarının gösterilerine müdahale etmeyen Alman polisi bir skandala imza attı. Avrupa'nın göbeğinde PKK'lı teröristlere destek isteyen hainler, Alman polis aracının megafonunu kullandı. Kameralara da yansıyan o an büyük tepki topladı. Dakikalarca Alman polis otosundan sokaktakilere seslenen terör örgütü yandaşı, Türkiye'ye iftiralar yağdırırken Avrupa ülkelerini terör örgütü PYD/PKK'ya yardıma çağırdı.