Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı sokağa indi. Terör örgütü yandaşlarının gösterilerine müdahale etmeyen Alman polisi bir skandala imza attı. Avrupa'nın göbeğinde PKK'lı teröristlere destek isteyen hainler, Alman polis aracının megafonunu kullandı. Kameralara da yansıyan o an büyük tepki topladı. Dakikalarca Alman polis otosundan sokaktakilere seslenen terör örgütü yandaşı, Türkiye'ye iftiralar yağdırırken Avrupa ülkelerini terör örgütü PYD/PKK'ya yardıma çağırdı.
Alman polisinden PKK'lılara skandal destek
11.03.2018 - 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Berlin'de terör örgütü PYD/PKK destekçileri sokaklara çıktı. Terör örgütü yandaşlarının gösterisi sırasında skandal bir görüntü kameralara yansıdı. Alman polisine ait bir aracın megafonu Türkiye aleyhinde propaganda için kullanıldı.
Etiketler : almanya,berlin,pkk,
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