Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. AB'nin Türkiye raporuna tepki gösterildiği açıklamada, "AB'nin Türkiye'nin içinden geçtiği süreci anlamadığı tepkidir. Raporda FETÖ tehdidine değinilmemesi vahim bir eksiklik. Başta PKK, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere terörle mücadele ediyoruz" denildi.

Avrupa Birliği Komisyonu, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu yayınlamış, raporda, FETÖ için ilk kez terör örgütü ifadesi kullanılmıştı.

AB Komiseri Johannes Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı" açıklamasında bulunurken, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük ilerleme kaydettiği de belirtilmiş ve çabası 'olağanüstü' şekilde tanımlamıştı.