İki binden fazla gözaltına bir de silahlı müdahale eklendi! ABD'de Filistin protestoları ateşleniyor

ABD genelindeki protestolarda gözaltına alınan öğrenci ve akademisyen sayısı 2 bini geçti.

ABD'de Filistin'e destek gösterileri her geçen gün kuvvetleniyor. ABD yönetimi kuvvetlenen gösterilere karşı baskıyı arttırmış durumda. New York polisi, 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına almıştı. Bugün de California'da öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Filistin gösterilerinde 132 öğrenci gözaltına alındı.

Columbia Üniversitesi'ndeki bir olayda, protestoculara müdahale eden bir polisin silahının yanlışlıkla ateşlendiği bildirildi. New York Polis Teşkilatı (NYPD), dün yaptığı açıklamada, Hamilton Hall binasını işgal eden öğrencilere müdahale eden polisler arasında yer alan bir polisin silahının kaza ile ateşlendiğini belirtti.

2 BİN GÖZALTI

Olayın, polislerin binanın ilk katında kurulan barikatlara müdahale etmeye çalıştıkları salı günü yaşandığı ifade edildi. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirilirken, silahın ateşlendiği polisin kimliği açıklanmadı.

Olay, New York'un yerel medya kuruluşlarından The City'nin perşembe günü yayınladığı haberle gün yüzüne çıktı. Habere göre, polis müdahalesi sırasında binadan silah sesi duyuldu. CNN'in aktardığına göre, ülke genelindeki protestolarda gözaltına alınan öğrenci ve akademisyen sayısı 2 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün protestolarla ilgili en detaylı açıklamasını yaptı. Biden, öğrencilerin ifade özgürlüğüne her zaman saygı duyduklarını ancak şiddet içeren eylemlere izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, bazı eyaletlerde Ulusal Muhafızların eylemleri bastırmak için kullanılmasına karşı çıkarken, protestoların İsrail ve Ortadoğu politikalarını etkilemediğini vurguladı.

DÜNYA ÇAPINDA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ

Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan olaylarda, güvenlik güçleri en az 108 öğrenciyi gözaltına almış ve 80 öğrenciye disiplin cezası vermişti. Bunun ardından, Princeton, Yale, MIT ve Harvard gibi prestijli eğitim kurumlarının da aralarında bulunduğu birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri hızla yayıldı.

Oregon eyaletindeki Portland Devlet Üniversitesi'nde ise dün Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocuların üzerine aracını süren şüpheli de gözaltına alındı. ABD üniversitelerinde başlayan Gazze'ye destek eylemleri, Avrupa ve Ortadoğu'daki kampüslere de sıçradı. Avrupa'daki üniversitelerde zaten varolan eylemler, bu olayların ardından iyice ateşlendi.

