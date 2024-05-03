2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle yıkım görülmedi! BM, Filistin'deki yıkımı açıkladı

BM tarafından yayımlanan raporda Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yüzde 5'ine denk gelen insani kayıpların bu kadar kısa sürede "eşi benzeri görülmemiş" bir düzeye ulaştığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzer bir yıkıma tanık olmamıştı ve çatışmanın bugün sona ermesi bile İsrail bombardımanı ve kara saldırılarının neden olduğu zararın en az 2040 yılına kadar onarılacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu, Gazze'ye dair hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. BM'nin değerlendirmesine göre, 7 Ekim'de başlayan savaşın sosyal ve ekonomik etkileri "katlanarak" artıyor. Raporda, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yüzde 5'ine denk gelen insani kayıpların bu kadar kısa sürede "eşi benzeri görülmemiş" bir düzeye ulaştığının altı çizildi.

"2. DÜNYA SAVAŞIN'NDAN BERİ BÖYLESİNİ GÖRMEDİK"

Nisan ortası itibarıyla, 33 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve 80 binden fazlasının yaralandığı bilgisi verilirken, çoğunun enkaz altında kaldığı düşünülen en az 7 bin kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Raporun açıklanması sırasında konuşan BM Kalkınma Programı (UNDP) Direktörü Achim Steiner, "Savaşın devam ettiği her yeni gün, Gazze halkı ve Filistinliler için büyük ve artan maliyetlere neden oluyor." dedi.

UNDP Arap Devletleri Bölgesel Bürosu Direktörü Abdallah el Dardari, Gazze'nin yeniden inşasının on yıllar süreceğini ve 40 milyar dolardan fazla maliyetinin olacağını belirtti. El Dardari, BM Kalkınma Programı'nın Gazze için planladığı erken toparlanma aşamasının en az 3 ila 5 yıl alacağını ve bu aşamanın 2 ila 3 milyar dolara mal olacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Uzun vadeli yeniden inşa planının on yıllar süreceğini vurgulayan el Dardari, "1945'ten bu yana, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey görmedik. Dünya, bu kadar kısa sürede bu yoğunlukta ve bu kadar büyük ölçekte bir yıkıma tanık olmadı." dedi.

GAZZE'DE 80'Lİ YILLARA DÖNÜLDÜ

Filistin için insani gelişmişlik endeksinin 20 yıl geriye gittiğine dikkat çeken el Dardari, bunun Gazze için 40 yıl olduğunu belirterek, "Gazze'de neredeyse 80'li yıllara döndük." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Filistin topraklarında son 20 yılda, Gazze'de ise son 40 yılda yapılan tüm insani gelişme yatırımlarının sıfırlandığına dikkat çeken el Dardari, yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımın yok olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

Gazze'nin yeniden inşasının 40 milyar dolardan fazla bir maliyet gerektireceğini hesapladıklarını belirten El Dardari, temizlenmesi gereken yaklaşık 37 milyon ton katı atık olduğunu ve buradaki konutların yüzde 72'sinin yok edildiğini belirtti. BM yetkilisi, bu boşalan alanlara geçici barınakların inşa edilebileceğine işaret etti.

1,8 MİLYON FİLİSTİNLİ YOKSUL

UNDP yetkilisi, bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir yıkımın daha önce hiç görülmediğini vurguladı. Gazze'deki 1,8 milyon Filistinlinin "yoksulluk" seviyesine düştüğünü de ekledi.

Raporda, ekonominin üretken temelinin yok edildiği, sektörlerde yüzde 90'dan fazla kayıp yaşandığı belirtildi. Gazze'de 79 bini tamamen yıkılmış olmak üzere en az 370 bin konutun hasar gördüğü ve ticari binaların da yıkıldığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca raporda, "hasarların kapsamı ve ölçeği daha önce görülmemiş boyutlarda ve savaş devam ettiği sürece yıkımın artmaya devam edeceği" ifade edildi.