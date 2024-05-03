ABD savaşın uzamasından sıkıldı! Hamas ve ABD savaşın bitmesini istiyor

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı "İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı savaşın birkaç ay içinde biteceğini" umduğunu söyledi ve ABD'nin "savaşın uzamasından sıkıldığını" ifade etti.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland, yerel bir İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "ABD için önemli olanın savaşın sona ermesi olduğunu düşünüyorum. Birkaç ay içinde savaşın sona ereceğini umuyorlardı. Artık bıktılar" ifadesini kullandı. Durumun her geçen gün kötüye gittiğini ve kesin bir zaferin giderek uzaklaştığını vurgulayan Eiland, bu durumun sadece İsrail için değil ABD için de zor bir sorun olduğunu belirtti.

SAVAŞI SONA ERDİRMEK İSTEYEN ABD VE HAMAS

ABD'nin Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği kesin desteklere rağmen, Eiland, ABD'nin İran konusunda İsrail'i desteklediğini ancak İsrail-Filistin çatışması konusunda yanlarında olmadığını, kendilerinden çok Hamas'ın yanında olduğunu iddia etti.

Eiland, "ABD, İsrail'e yardım ediyor ama öncelikle kendisine yardım ediyor. İran'a karşı pozisyon alması nedeniyle desteği değerlidir. Ayrıca, Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir saldırıda da yanımızda olacaktır, ancak sivil altyapıya zarar vermememizi isteyecektir. Refah ve ekonomik yardım konusunda ise Hamas'ın yanındalar. Savaşı sona erdirmeye en istekli iki tarafın ABD ve Hamas olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ABD PROTESTOLARI BASTIRAMIYOR"

Eiland, ABD'nin İsrail için başarısız ve oldukça çifte standartlı bir oyun oynadığını iddia etti.

ABD'de Filistinlilere dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilere işaret eden Eiland, "ABD'nin bu protestoları bastırmadığı kesin. Hatta desteklediğini düşünüyorum. ABD Başkanı Netanyahu'yu eleştiriyor. Bu, büyük ölçüde Biden'ın değil, tam tersinin hatasıdır." şeklinde konuştu.

Eiland, doğru bir yöne ilerlemediklerini vurgulayarak, "Sadece askeri bir zaferden bahsediyorsak, Gazze'de sonuç almak imkansızdır. Şu anda Hamas üzerinde gerçek bir etkimiz yok. Bu üzücü bir durum." dedi.