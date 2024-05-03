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Filistin'e destek için açlık grevi başlattılar!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin&#039;e destek için açlık grevi başlattılar!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Üniversitesi’nde Filistin'e destek veren öğrenciler açlık grevi başlattı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları, ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde tepki çekmeye devam ediyor. ABD’nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi’nde devam eden Filistin'e destek gösterileri farklı bir aşamaya geçti.

Öğrenciler yayımladıkları bildiriyle açlık grevi başlattıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Katılımcılar, taleplerimiz karşılanana kadar su hariç her türlü yiyecek ve içecekten uzak duracaklar. Bedenlerimizi Filistin’in özgürleşmesine adıyoruz. Princeton, şimdi bizi duy! Bir yere gitmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilerin açlık grevini ne kadar sürdürmeyi planladıkları belli değil, ancak yeni katılanlar için hazırlanan bir kayıt formunda “7 Günlük Tam Açlık Grevi ”ne katılabilecekleri belirtiliyor. Duyuruyu yapan öğrenciler eylemi “aşağıdaki talepler karşılanana kadar” sürdüreceklerini söylediler.

"İSRAİL İFŞALANSIN"

Katılımcılar yemek yemeyecekleri 24 saatlik bir vardiyayı da tercih edebilirler, bu durumda su ve elektrolit tüketilmesine izin veriliyor. Talepler arasında “İsrail'in ifşası, tasfiyesi ve tam bir akademik ve kültürel boykotu” tartışmak üzere öğrencilerle buluşmak, protestocular için tam bir af ve “tüm kampüs yasaklarının ve öğrenci tahliyelerinin” tersine çevrilmesi yer alıyor.

Protestolardaki son aşama, 12'si Princeton Üniversitesi'nden ve biri Princeton İlahiyat Fakültesi'nden olmak üzere 13 öğrencinin 30 Nisan'da kampüste idari bir binada oturma eylemi düzenlerken tutuklanmaları ve izinsiz girmekle suçlanmalarının ardından geldi.

Ülke çapındaki gösteriler geçtiğimiz ay Columbia Üniversitesi'nin New York Polis Departmanından kampüs bahçesinde kamp kuran bir grup öğrenciyi zorla tahliye etmesini istemesinin ardından ivme kazandı. 100'den fazla kişi tutuklandı, ancak protestocular hızla uyum sağlayarak Salı günü boşaltılan başka bir oturma eylemi oluşturdu.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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