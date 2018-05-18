Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir otel arama sitesinden Vietnam'da kendine bir otel ayarlayan İngiliz vatandaşı Jenny Kershaw, tatile gittiği zaman büyük bir şokla karşılaştı. Çünkü Kershaw'ın internetten tuttuğu otelin havuzu gerçekte küvete benziyordu! Genç kadın, otelin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıktan sonra olay kısa sürede yayıldı.