Bir otel arama sitesinden Vietnam'da kendine bir otel ayarlayan İngiliz vatandaşı Jenny Kershaw, tatile gittiği zaman büyük bir şokla karşılaştı. Çünkü Kershaw'ın internetten tuttuğu otelin havuzu gerçekte küvete benziyordu! Genç kadın, otelin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıktan sonra olay kısa sürede yayıldı.
Bu fotoğrafı görüp rezervasyon yaptırdı, otele gittiğinde şok oldu
18.05.2018 - 01:32 | Son Güncelleme: 18.05.2018 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de yaşayan Jenny Kershaw, tatil için gittiği Vietnam'da hayatının şokunu yaşadı. Kershaw, internetten rezervasyon yaptırdığı otelin gerçek halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Etiketler : otel,rezervasyon,
560657 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/560657.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER