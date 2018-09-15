Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FED’in “Beige Book” adlı raporunda, Trump yönetiminin ilan ettiği ticaret savaşlarına ilişkin endişeler anlatıldı. Raporda, “Uluslararası ticaret gerilimlerinden doğan endişeler sebebiyle, Amerikan işletmeleri, ülkenin çeşitli bölgelerindeki yatırımlarını azalttı veya erteledi. Yakın zamanda bazı bölgeler, restoranlar, perakendeciler ve diğer şirket türlerinde, düşük vasıflı işçilerde bile daralma kaydedildi” ifadelerine yer verildi. Dikkat çekici bir diğer açıklama da, ABD’nin en büyük yatırım bankası Morgan Stanley’den geldi. ABD borsalarında düşüş trendinin başladığını ileri süren kuruluş; ülkedeki şirketlerin, ticaret savaşları sebebiyle, gelecek sene kâr artışlarının yavaşlayacağını tahmin ediyor. Bu arada Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da, ticarette dolar kullanımının azaltılmasına yönelik tüm dünyada adımlar atıldığını belirterek, “Bu son derece doğal bir süreç. ABD’nin öngörülemez ve çelişkili adımları bu sürecin nedenidir” dedi.