Yerel basındaki haberlere göre, Kolkata kentinde iki haftada dang  hummasından 5 kişi öldü.

Solan kentinde ise 1027 kişide dang humması tespit edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dang humması salgınının  rastlandığı bölgelerde, ekiplerin salgını engellemek için çalışmalara başladığı  belirtildi.

Virüsün tespit edildiği kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığı  kaydedildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor.  Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı  vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül  ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve  uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına  sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva  oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin  sürekli ilaçlanması gerekiyor.