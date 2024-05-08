9 milyon ev boş! Japonya'nın nüfus problemi büyüyor

Japonya nüfus azalmaya devam ediyor. Ülke bununla mücadele etmeye devam ederken bir de terkedilmiş ev problemi yaşıyor. Sayısı dokuz milyon gibi rekor bir seviyeye çıkan bu evlere "akiya" deniliyor. Önceden sadece taşrada görülen bu evler, şimdi şehirlerde de artmış durumda.

Japonya'da "akiya" olarak kullanılan tabir, taşrada saklı kalmış, terk edilmiş evleri fade ediyor. Ancak bugün Tokyo ve Kyoto gibi büyük şehirlerde daha fazla akiya görülüyor.

Bu da zaten yaşlanan nüfus ve her yıl doğan çocuk sayısındaki endişe verici düşüşle boğuşan bir hükümet için problem teşkil ediyor.

JAPONYA'NIN %14'Ü BOŞ

Chiba'daki Kanda Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Jeffrey Hall, "Bu Japonya'nın nüfusunun azalmasının bir belirtisi" diyor. Hall, "Bu aslında çok fazla ev inşa etme sorunu değil", "yeterli sayıda insana sahip olmama sorunu" dedi.

Japon İçişleri ve İletişim Bakanlığı tarafından derlenen bilgilere göre Japonya'daki tüm konutların %14'ü boş durumda.

Bu rakamlara ikinci evler ve sahipleri yurtdışında çalışırken geçici olarak boşaltılan mülkler de dahil olmak üzere başka nedenlerle boş bırakılanlar da dahil.

CNN'ne konuşan uzmanlar, sayıları giderek artan bu mülklerin geleneksel akiya gibi harabeye terk edilmediğini, hükümet ve toplum için bir dizi başka sorun teşkil ettiğini söylüyor.

Bunlar arasında, çürümekte olan kasabaları yeniden canlandırma girişimlerini engellemek, bakım eksikliği nedeniyle potansiyel tehlike haline gelmek ve deprem ve tsunamiye eğilimli bir ülkede afet zamanlarında kurtarma ekipleri için riskleri artırmak yer almaktadır.

MİRAS BIRAKACAK VARİS YOK

Akiya'lar genellikle nesiller boyunca aktarılır. Ancak uzmanlar, Japonya'da doğurganlık oranının düşmesi nedeniyle pek çoğunun miras bırakacak varisi kalmadığını söylüyor.

Uzmanlar, bazı evlerin de idari belirsizlik içinde kaldığını çünkü yerel makamların kötü kayıt tutma nedeniyle sahiplerinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Bu durum, hükümetin hızla yaşlanan kırsal toplulukları canlandırmasını zorlaştırıyor ve alternatif bir yaşam tarzına ilgi duyan gençleri ya da pazarlık peşinde koşan yatırımcıları çekme çabalarını engelliyor.

Japonya'nın vergi politikaları uyarınca, bazı ev sahipleri, yeniden geliştirme için yıkmaktansa evlerini ellerinde tutmayı daha ucuz buluyor.

Çoğunluğu yabancılardan oluşan insanların ucuz Japon evlerini alıp şık konukevleri ve kafelere dönüştürdüklerini gösteren trend videolar son yıllarda sosyal medyada çok sayıda takipçi topladı.

Ancak uzmanlar bunun göründüğü kadar kolay olmadığı konusunda uyarıyor: Gerçek şu ki, bu evlerin çoğu yabancılara satılmayacak ya da idari işlerin miktarı ve arkasındaki kurallar Japonca konuşamayan ve Japoncayı çok iyi okuyamayan biri için kolay bir şey değil. Bu evleri ucuza alamayacaklar.

EV SAYISINA KIYASLA ÇOK AZ İNSAN VAR

Japonya'nın nüfusu birkaç yıldır düşüşte olduğu biliniyor. 2022'deki son sayımda nüfus bir önceki yıla göre 800.000'den fazla azalarak 125,4 milyona gerilemişti.

Resmi verilere göre, 2023 yılında yeni doğum sayısı üst üste sekizinci kez düşerek rekor seviyeye ulaştı.

Japonya'da doğum nispeti yıllardır 1,3 civarında seyrediyor ve istikrarlı bir nüfus için gerekli olan 2,1'den çok uzakta.

Geçtiğimiz hafta Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı 15 yaş altı çocuk sayısının 43. yıl üst üste düşerek 1 Nisan itibariyle 14 milyona gerilediğini açıkladı.

Yani tüm bunlar, çok fazla ev ve çok az insan sorununun bir süre daha devam edeceği anlamına geliyor.

YAPAY ZEKAYLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR

Nüfus krizi derinleşirken Japonya'da doğumlar rekor seviyede düştü.

Japon uzmanlar bu mülklerin dokunulmadan kalması halinde, "Bölgenin değeri azalacak çünkü burası düzgün bir şekilde alıp satamayacağınız ve büyük ölçekli geliştirme yapamayacağınız bir yer" diyor.

"İnsanlar buranın hiçbir değeri olmadığını düşünecek ve tüm bölgenin emlak değeri giderek düşecek."

KÜLTÜREL YOZLAŞMA

Japon profesör Yuki Akiyama, akiyaya karşı en savunmasız bölgeleri tahmin etmek için bir yapay zeka programı geliştirdi, ancak sorunun Japonya'ya özgü olmadığını, ABD ve Avrupa'daki bazı ülkelerde de görüldüğünü ifade ediyor.

Ancak Japonya'nın mimari tarihi ve kültürünün buradaki durumu özellikle vahim hale getirdiğini söylüyor.

Japonya'daki evlere uzun ömürlü oldukları için değer verilmediğini ve Batı'dakinin aksine, insanların genellikle tarihi binalarda yaşamayı değerli görmediklerini belirten Akiyama, "Japonya'da ev ne kadar yeniyse o kadar yüksek fiyata satılıyor" diyor.