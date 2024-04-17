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Japonya'da mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı buldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da yeşil çayıyla ünlü Şizuoka'da mevsimin ilk hasadı gerçekleşti. Çay yaprağının kilogramı 1,11 milyon yen-yaklaşık 7 bin 200 dolara (234 bin 500 TL) alıcı bularak rekor kırdı. 

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Tokyo'nun güneyindeki Şizuoka kentinde 1957'den beri düzenlenen geleneksel çay pazarında, sezonun ilk mezatı gerçekleştirildi.

REKOR FİYAT

Açık artırmada ülke geneli tüketilen popüler "yabukita" tip yeşil çay yapraklarının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı bularak şimdiye kadarki en yüksek fiyatı elde etti.

Pazarda komisyoncuların yerel abaküs "soroban" ile hesapladığı fiyat sonrası satıcı ve müşterinin aynı anda üç kez alkışladığı geleneksel "teuçi" yaparak anlaşmaya varıldı. Kilogram başına rekor fiyat elde edildi.

"KEYİFLİ KOKUSU OLAN BİR ÇAY ÜRETTİK"

Çiftçilerin bağlı bulunduğu Ryogoçi Çay Endüstri Birliği Başkanı Hideki Moçizuki, açıklamasında, "Keyifli kokusu olan bir çay ürettik. Tadını ve aromasını insanların beğeneceğini umuyoruz." dedi.

ORTALAMA ÇAY KG FİYATI İSE 500 DOLARI BULDU

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu yıl çay rekoltesinin azalmasının satış fiyatlarını artırdığını belirtti. Açık artırmada satışı gerçekleştirilen ortalama çay fiyatı kilogram başına 77 bin 637 yen (501 dolar) oldu.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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