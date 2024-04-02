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Haberler > Ekonomi > Üstte üzüm, altta fasulye: Çifte kazançta ilk hasat başladı

Üstte üzüm, altta fasulye: Çifte kazançta ilk hasat başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üstte üzüm, altta fasulye: Çifte kazançta ilk hasat başladı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de örtü altı yetiştiriciliği çifte kazanç kapısı oldu. Örtü altında iki farklı ürün üretimi yapan çiftçiler, üzümden önce bağların altlarına diktikleri fasulyede ilk hasadı yaptı. 

Türkiye'de sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de turfanda örtü altı yetiştiriciliği dikkat çekiyor.

Her türlü sebze ve meyvenin örtü altında yetiştirildiği kentte baharla birlikte turfanda ürünler de hasat ediliyor. Bu kapsamda Erdemli ilçesinde bir çok serada üretim yapan çiftçiler, üzüm bağlarının altına başta fasulye olmak üzere farklı ürünler de dikiyor.

Üstte üzüm, altta fasulye: Çifte kazançta ilk hasat başladı - 1. Resim

İLK HASAT FASULYEDE

Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Pazar, son 5 yıldır örtü altına ürettiği turfanda üzümlerin altında fasulye yetiştirerek hem ikinci bir gelir elde ediyor, hem de üretime katkı sunuyor.

Üstte üzüm, altta fasulye: Çifte kazançta ilk hasat başladı - 2. Resim

Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu'dan da destek alan Pazar, bu senenin ilk fasulye hasadını yaptı. Kilogramı 60 ile 70 TL arasında satılan fasulyenin hasadından 2 ay sonra ise üzümlerin toplanması bekleniyor.

Üstte üzüm, altta fasulye: Çifte kazançta ilk hasat başladı - 3. Resim

'ÇİFT ÜRÜN HER ZAMAN KAZANÇLI'

Üstte siyah üzüm altta fasulye olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Burada çift ürün tercih ediyoruz. Bazı seralarımızda da ikinci ürün olarak kavun ve marul gibi denemelerimiz var. Birinden kayıp olursa, birinden destekliyoruz. Çift ürün her zaman kazançlıdır" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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