Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bugün düzenlenen basın toplantısında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeyi değerlendirdi. Sözcü Geng yaptığı açıklamada, "Bu gelişmeyi olumlu karşılıyor ve her iki tarafa da müspet çabaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Barış refah, uzlaşı ve işbirliği yarımadadaki ve bölgedeki halkların müşterek arzusu. Yarımadadaki bir komşu olarak Çin, Kuzey ve Güney taraflarının diyalog ve istişare yoluyla karşılıklı ilişkileri geliştirmesini sürekli desteklemekte, istişare ve işbirliğini ilerletmektedir" diye konuştu.



Kuzey Kore ile Güney Kore'nin imzalanan belge üzerindeki mutabakatı hayata geçirmelerini umduklarını ifade eden sözcü, iki taraf arasındaki temas ve işbirliğinin ilerletilmesini temenni ettiklerini de belirtti. Sözcü, Çin'in sorunun siyasi yollardan çözülmesi ve bölgede kalıcı barışa ulaşılması için olumlu rol oynamayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.