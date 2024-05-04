Çocuklara cinsel istismar ve fuhuş şebekesi yönetmek suçlamalarıyla yargılanmış Epstein’in ‘küçük kara kitabı’ açık artırmayla satılacak.

Çocuklara cinsel istismar ve fuhuş şebekesi yönetmek suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde intihar ederek hayatını kaybeden Jeffrey Epstein'ın 221 önemli kişinin ismini içeren 'küçük kara kitabı' açık artırmayla satışa çıkarılacak.

15 Mayıs'ta kapalı bir müzayedede satışa çıkarılacağı açıklanan kitabın, Epstein'ın temas kurduğu kişilerin isim, adres ve telefon numaralarının yanı sıra aile üyeleri, sekreterler ve aile fertlerinin acil iletişim bilgileri de yer alıyor. Kitapta daha önce kamuoyuna açıklanan isimlerin yanı sıra açıklanmayan 221 yüksek profilli kişinin ismi de yer alıyor.

EPSTEİN DAVASI

Epstein’in küçük kız çocuklarını taciz ettiğine dair ilk dava 2005 yılına ait. Palm Beach’te bulunan bir kadının polise başvurarak 14 yaşındaki üvey kızının kendisinden yaşça büyük bir kız tarafından Epstein'ın malikanesine götürüldüğünü iddia etmesi, neredeyse 20 yıldır dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir çocuk tacizi şebekesi davasının ilk adımı olmuştu.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

ÇOK ÜNLÜ İSİMLER

Dosyalarda adı geçen çok sayıda tanınan politikacı ve ünlü bulunuyor. Clinton ve Trump'ın yanı sıra İngiltere Prensi Andrew, eski New Mexico Valisi Bill Richardson ve eski Senatör George Mitchell, ünlü mankenler Heidi Klum ve Naomi Campbell, şarkıcı Michael Jackson ‘da dosyalarda adı geçen ünlülerdendi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile ilgili olarak Epsetin ile yakın oldukları ve birçok uçak yolculuğu yaptıkları ifadeler arasında yer alırken,Prens Andrew’in söz konusu adayı çok kez ziyaret ettiği ve reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunduğu davacılar tarafından iddia edilmişti.Prens, verdiği röportajlarda bu iddiaları reddederek Jeffrey ile arkadaş olduklarını doğruladı. Donald Trump ile ilgili dava dosyalarında, Epstein ile yakın oldukları ifadeleri kullanıldı.