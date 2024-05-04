Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı tarih yazdı! 3. kez seçildi

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı Sadiq Khan 3. kez Londra Belediye Başkanı oldu.

İngiltere'de Perşembe günü yapılan yerel seçimlerde oy sayımı sona ererken, kesin olmayan sonuçlara göre Sadiq Khan üçüncü kez başkent Londra'nın belediye başkanı seçildi.

İngiltere ve Galler'de 107 seçim bölgesinde Perşembe günü yapılan yerel seçimlerde oy sayımı sona erdi. Seçim bölgelerinden 102'sinin sonuçlarının dün açıklanmasının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'nın belediye başkanı da bugün belli oldu. Resmi sonuçlara göre İşçi Partisi üyesi Sadiq Khan iki dönemdir sürdürdüğü belediye başkanlığına üçüncü kez seçildi. Muhafazakârlar ise 10 seçim bölgesini ve 400'den fazla meclis üyesini kaybetti.

"BİTMEK BİLMEYEN OLUMSUZLUKLARLA KARŞILAŞTIM"

Yaptığı açıklamada Londralılara teşekkür eden Pakistanlı Belediye Başkanı Khan, “Sevdiğim şehre hizmet etmek bir onurdur ve şu anda onurun da ötesindeyim. Bana olan güveninizin karşılığını vereceğim. “Daha adil, daha güvenli ve daha yeşil bir şehir sunacağım” dedi.

Son birkaç ayın zor geçtiğini belirten Khan, bitmek bilmeyen olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Seçim kampanyasında korku tacirliğine gerçeklerle ve bölme girişimlerine karşı birleştirme çabalarıyla karşılık verildiğini vurgulayan Khan, “En parlak günlerimiz hala önümüzde” dedi.