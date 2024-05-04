Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı tarih yazdı! 3. kez seçildi

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı tarih yazdı! 3. kez seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Londra&#039;nın ilk Müslüman belediye başkanı tarih yazdı! 3. kez seçildi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı Sadiq Khan 3. kez Londra Belediye Başkanı oldu.

İngiltere'de Perşembe günü yapılan yerel seçimlerde oy sayımı sona ererken, kesin olmayan sonuçlara göre Sadiq Khan üçüncü kez başkent Londra'nın belediye başkanı seçildi.

İngiltere ve Galler'de 107 seçim bölgesinde Perşembe günü yapılan yerel seçimlerde oy sayımı sona erdi. Seçim bölgelerinden 102'sinin sonuçlarının dün açıklanmasının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'nın belediye başkanı da bugün belli oldu. Resmi sonuçlara göre İşçi Partisi üyesi Sadiq Khan iki dönemdir sürdürdüğü belediye başkanlığına üçüncü kez seçildi. Muhafazakârlar ise 10 seçim bölgesini ve 400'den fazla meclis üyesini kaybetti.

"BİTMEK BİLMEYEN OLUMSUZLUKLARLA KARŞILAŞTIM"

Yaptığı açıklamada Londralılara teşekkür eden Pakistanlı Belediye Başkanı Khan, “Sevdiğim şehre hizmet etmek bir onurdur ve şu anda onurun da ötesindeyim. Bana olan güveninizin karşılığını vereceğim. “Daha adil, daha güvenli ve daha yeşil bir şehir sunacağım” dedi.

Son birkaç ayın zor geçtiğini belirten Khan, bitmek bilmeyen olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Seçim kampanyasında korku tacirliğine gerçeklerle ve bölme girişimlerine karşı birleştirme çabalarıyla karşılık verildiğini vurgulayan Khan, “En parlak günlerimiz hala önümüzde” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hamas Kahire'ye ulaştı! Ateşkes teklifine cevap verecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamas Kahire'ye ulaştı! Ateşkes teklifine cevap verecek - DünyaAteşkes teklifine cevap verilecekABD test etti: Yapay zekalı F-16 mı pilot kontrolündeki F-16 mı? - DünyaABD test etti: Yapay zekalı F-16 mı pilot kontrolündeki F-16 mı?Rusya, NATO'nun en büyük tatbikatına çıkıştı: Savaşa hazırlık yapılıyor - DünyaRusya, NATO'nun en büyük tatbikatına çıkıştı: Savaşa hazırlık yapılıyorHamas, ABD'nin savaşı durdurma güvencesi ile ateşkes teklifini kabul etmeye hazır - DünyaHamas, ABD'nin savaşı durdurma güvencesi ile ateşkes teklifini kabul etmeye hazırİsrail Batı Şeria'da gece baskını yaptı: 5 Filistinli hayatını kaybetti - Dünyaİsrail Batı Şeria'da gece baskını yaptı: 5 Filistinli hayatını kaybettiİsrail savaş kabinesinde fikir ayrılığı alevleniyor, Bakan'dan "histerik olmayın" uyarısı - Dünyaİsrail savaş kabinesinde fikir ayrılığı alevleniyor, Bakan'dan "histerik olmayın" uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...