New York Times: Türkiye'nin ticari ilişkilerini kestiği İsrail daha da yalnızlaşıyor

ABD'nin New York Times gazetesi “Türkiye'nin ticari ilişkilerini durdurduğu İsrail daha da yalnızlaşıyor” başlıklı bir haber yayımladı.

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde İsrail ile ticari ilişkilerini kesmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Filistin'deki katliamı sebebiyle İsrail'le ticari ilişkileri kesen Türkiye'nin bu hamlesi konuşulmaya devam ediyor. ABD merkezli ünlü gazete New York Times, “Türkiye'nin ticari ilişkilerini durdurduğu İsrail daha da yalnızlaşıyor” başlıklı bir haber yayımladı.

Ankara'nın geçen yıl İsrail'e 5,4 milyar dolarlık ihracat yaparken ithalat rakamının yalnızca 1,64 milyar dolar olmasına işaret edilerek Türkiye'nin bu ticarette kârlı olduğu belirtildi.

KALICI ATEŞKES ŞARTI

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için 2022'de adımlar atıldığı ancak bu umudun savaşla birlikte söndüğü yorumu yapıldı.

Amerika kıtasına da bakılan haberde, Bolivya ve Belize'nin ardından Kolombiya'nın da İsrail'le diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurduğu ifade edildi. Şili ve Honduras'ın İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdığı hatırlatılırken Ürdün ve Bahreyn gibi Arap ülkelerinin de benzer adımlar attığının altı çizildi.

Ankara'nın ticaretin sürdürülmesi için Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmasını ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını şart koştuğu hatırlatıldı.