İsrail Gazze'de Filistinli gazetecinin evini vurdu!

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan onlarca gazeteci İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti. Katil İsrail güçleri, son olarak Filistinli gazeteci Hasan İsleyh'in evini vurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Gazze Şeridi'nde 7 aydır katliam yapan İsrail binlerce masum Filistinliyi katletti. Kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden saldırı düzenleyen İsrail'in işlediği suçlar, Gazze'deki basın mensupları tarafından dünya kamuoyuna yayılıyor. Suçlarını örtbas etmeye çalışan İsrail, gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Gazze'de bugüne kadar 140'ın üzerinde gazeteciyi öldüren İsrail son olarak Filistinli gazeteci Hasan İsleyh'in evine saldırı düzenledi.

İSRAİL FİLİSTİNLİ GAZETECİNİN EVİNİ VURDU

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde el-Manara semtinde bulunan Filistinli gazeteci Hasan İsleyh'in evine saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralılara ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda işgal ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şehit olan gazeteci sayısı karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Guterres, “İsrail ordusunun Gazze’de öldürdüğü yüksek gazeteci sayısını dehşetle karşılıyorum” dedi.

GAZZE'DE 142 GAZETECİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana doğrudan gazetecileri ve yakınlarını hedef alan pek çok saldırı gerçekleştirdi, bu saldırıda çok sayıda basın mensubu ve yakını hayatını kaybederken, pek çok medya kuruluşu da yıkıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 142 gazeteci öldürüldü, 70'i yaralandı ve onlarcası da alıkonuldu.