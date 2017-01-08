Huawei, kampanya kapsamında elektrik ve elektronik bilgisayar, elektronik haberleşme bölümlerinde öğrenim gören kız öğrencilere burs verecek. Huawei’nin Orta Asya ve Kafkasya Bölgesin’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Xu, orta ve uzun vadede daha fazla kız öğrenciye ulaşarak bursiyer sayılarını artırmayı planladıklarını ifade etti.
Huawei kız öğrencilere burs verecek
08.01.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEV ile iş birliğine giden Huawei, teknolojiye daha fazla kadın eli değmesi hedefiyle “Huawei Teknoloji Bursu” kampanyası başlattı.
Etiketler : huawei,
436084 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/436084.aspx
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