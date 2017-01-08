Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huawei, kampanya kapsamında elektrik ve elektronik bilgisayar, elektronik haberleşme bölümlerinde öğrenim gören kız öğrencilere burs verecek. Huawei’nin Orta Asya ve Kafkasya Bölgesin’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Xu, orta ve uzun vadede daha fazla kız öğrenciye ulaşarak bursiyer sayılarını artırmayı planladıklarını ifade etti.