Okul terkinin ana sebebi aile faktörü! Yapılan araştırmada önemli sonuçlar ortaya çıktı

Lise sonrası öğrenciyi yönlendiremediğimiz için okul terkleri artıyor. Ortaöğretimde akran baskısı, yükseköğretimde ise maddi problemler süreci hızlandırıyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Eğitim yönetimi ve politikaları alanında araştırmalar yürüten Dr. Anıl Kadir Eranıl, Türk eğitim sistemindeki öğrencilerin okul terki sebeplerini irdeledi. Araştırma sonucuna göre Türk eğitim sisteminin ilköğretim kademesinde okul terki nedenlerinde aile faktörü öne çıkıyor.

Ortaöğretim kademesinde öğrencinin akademik başarısızlığı, devamsızlığı, akran baskısı, ailelerin ilgisizliği okul terklerine sebep olmakta. Yükseköğretimde ise öğrencinin sosyal çevreye uyum sağlamada güçlük yaşaması, akademik başarısızlık, maddi sorunlar ve eğitim gördüğü bölüme uygun olmadığını düşünmesi okul terkinde ortaya çıkan sonuçlar...

Hiçbir eğitim kategorisine girmeyen diğer grubunda okul terki nedenleri de akademik başarısızlık, maddi imkânsızlıklar, erken evlilikler, okulu sevmemek, arkadaş gruplarının olumsuz etkisi ve okula karşı ilgisizlik...

Araştırmada okul terkinin önlenebilmesi için şu öneriler sıralandı:

• Okul aile iş birlikleri artırılmalı. Özellikle okullarda anne ve babalara yönelik yetişkin eğitimleri verilmeli.

• Okul terki riskinde olan öğrenciler tespit edilmeli ve her öğrencinin okula kazandırılması için bireysel programlar oluşturulmalı.

• Okullar, öğrencinin keyif alabileceği bir fiziksel ortama kavuşturulmalı.

• Devamsızlığı sık olan öğrenciler belirlenmeli ve sebepleri okullarda oluşturulacak komisyonlarla tespit edilmeli.

• Maddi imkânları yetersiz olan ve çocuğuna evde nitelikli eğitim sunamayan aileler, okullar tarafından tespit edilmeli ve üst kurumlara detaylı bir biçimde raporlandırılmalı.

• Öğrencilere mesleki rehberlikler etkin bir şekilde yapılmalı. Lise sonrası kendi ilgi ve yeteneklerine yönelik bölümlere yerleştirilmeleri sağlanmalı.

• Üniversitelerde sosyal uyumun sağlanması için oryantasyon uygulamalarına işlevsel olacak biçimde ağırlık verilmeli.

• Öğrencilerin hem sosyal hem de akademik anlamda başarılı olmaları için öğretim üyelerine eğitimler verilmeli.