İOKBS bursluluk sınavı giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği İOKBS Bursluluk Sınavı'na sadece bir hafta kala, Milli Eğitim Bakanlığı'nın giriş belgesini yayınlaması bekleniyor. Sınav detaylarının netleşmesiyle birlikte öğrenciler, sınav yerlerini ve diğer önemli bilgileri öğrenme heyecanı içindeler. İşte sınav giriş belgesi ve diğer detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler ve velileri, sınav tarihine yaklaşırken giriş belgesinin yayınlanması hakkında merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması beklenen giriş belgesi, öğrencilerin sınava nerede gireceklerini ve sınavın detaylarını öğrenmelerini sağlayacak. 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek olan İOKBS bursluluk sınavına sadece bir hafta kaldı. Bu süreçte öğrencilerin ve velilerin en büyük sorusu, sınava girecekleri yerler ve sınavın detayları oldu.

Önceki eğitim öğretim yılında yaşanan Koronavirüs pandemisi nedeniyle, sınav Eylül ayında yapılmış ve bu durum öğrencilerin tatil sonrası taze bilgilerini unutmalarına neden olmuştu. Ancak bu yıl alınan kararla, 2023 - 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın okullar kapanmadan gerçekleşeceği duyuruldu. Bu karar, öğrencilerin yaz tatilinde sınav için ekstra bir çalışma gereksinimi duymamalarını sağlayacak.

İOKBS SINAV DETAYLARI

21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak olan sınavda, öğrencilere 80 veya 100 soru sorulacak ve sınav süresi buna göre belirlenecek. Öğrenciler, 80 soruluk sınav için 100 dakika, 100 soruluk sınav için ise 120 dakika süre alacaklar. Soru sayıları, öğrencilerin sınıflarına göre belirlenmiş durumda. Ancak tüm bu bilgilere rağmen henüz öğrencilerin sınava girecekleri yerler belli değil.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ BEKLENİYOR

Sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre, giriş belgesinin sınavdan 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtilmişti. Bu durum, öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerini 15 Nisan 2024 Pazartesi günü en geç 16 Nisan 2024 Salı günü alabilecekleri şeklinde tahmin ediliyor. Öğrenciler ve veliler, giriş belgesinin yayınlanmasını beklerken sınav yerlerini ve diğer detayları öğrenmek için sabırsızlanıyor.