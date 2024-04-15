İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan günü saat 10:00'da uygulanacak

2024 bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, sınav giriş yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavının yerleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınavı kazanmak için ortaokullar seviyesinde kaç net yapılması gerekiyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

İOKBS Bursluluk sınav yerleri belli oldu mu, sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan İOKBS için aramalar hız kazandı. Peki, 2024 bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursu kaç tl oldu? İşte detaylar...

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları geride kaldı.İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav yerleri ise sınavdan 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları 17 Mayıs'ta açıklanacak. 5, 6, 7, 8'inci sınıflar ve Hazırlık Sınıfı için 80 soru sorulacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11'inci sınıflar için ise 100 soru sorulacak ve süreleri 120 dakika olacak.

2024 BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

5. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için 67 net 460 puan gerekmektedir.

6. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için 66 net 457 puan gerekiyor.

7. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için 69 net 468 puan gerekiyor.

8. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için 71 net 470 puan gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI 2024 KAÇ TL?

Yapılan zamla birlikte 2024 (Ocak-Haziran arası) İOKBS burs ücreti 1.514,13 TL olarak ödeniyor.