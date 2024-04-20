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Haberler > Eğitim > 7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?

7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Birçok yerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecek, aynı gün ise 8'inci sınıf öğrencileri LGS için okullara gidecek. Peki şimdi ne olacak?

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan, Aksaray’ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptaline karar verildi. Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran’da yenilenecek, okullarda sandık kurulacak ve seçmenler tekrar sandık başına gidecek.

Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre ise 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav da 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Tekrarlanan yerlerdeki okullarda hem sandıkların kurulması hem de çocukların imtihana girecek olması tartışmaları beraberinde getirdi.

Aileler ve eğitimciler karara tepkili. Mağduriyet oluşmaması için yapılacak düzenlemenin bir an önce açıklanması talep ediliyor.

7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak? - 1. Resim
Seçim öncesi uyarıda bulunmuştuk...

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Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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