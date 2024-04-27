MEB'e görüş bildirenler bunlara dikkat! Maarif Platformu'ndan tavsiyeler...
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akademisyenler, eğitimciler başta olmak üzere eğitime dair fikirleri olan herkes için bir açık görüş sistemi oluşturuldu. Sistemde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı başta olmak üzere pek çok içerik hakkında görüşler toplanıyor. Gönderilen fikir ve tavsiyelerin faydalı ve isabetli olabilmesi için Maarif Platformu 12 maddelik bir öneri listesi yayınladı. İşte dikkat edilmesi gereken maddeler...
Eğitim ve öğretim konusunda bir düşünce hareketi olarak çalışmalarını sürdüren Maarif Platformu web sitesinde paylaşımda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://gorusoneri.meb.gov.tr" sistemine fikirlerini sunacak olanlar için tavsiyelerde oluşan 12 maddelik metinde, nasıl bir müfredat olması gerektiğine dair de ipuçları veriliyor.
Sitede yayınlanan müfredat taslaklarına e-devlet üzerinden giriş yapılarak tavsiyeler gönderilebiliyor.
MÜFREDATTA SORGULANMASI GEREKENLER
Maarif Platformu sitesinde paylaşılan tavsiye metin sorgulayıcı yaklaşmayı merkezine alıyor. İşte o maddeler:
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İle İlgili İnceleme ve Değerlendirme Yapacaklara Öneriler:
- Müfredatın ortak metninde ifade edilen felsefe, bize ait dünya görüşü ve bu görüşe uygun tanımlanan öğrenci profili kısmen güzel olmakla birlikte; bu felsefe ve profilin, programların büyük kısmına yansıyıp yansımadığı sorgulanmalıdır.
- Değer modeli olarak geliştirilen EDE (Erdem-değer-eylem) modelinde ve öğrenci profilinde manevi değerlere ve inancımıza yeterince yer verilip verilmediği sorgulanmalıdır.
- Değer modeli olarak geliştirilen EDE (Erdem-değer-eylem) modelinde yer aldığı kadarıyla değerlerin (Adalet, aile bütünlüğü, mahremiyet, vatanseverlik, vs.) programlarda yeterince işlenip işlenmediği ya da ortak metinde ifade edilen manevi ve kültürel değerlerden soyutlanarak mı kullanıldığı sorgulanmalıdır. Programların içinde bu değerler “D” koduyla verilmiştir (D1, D2…., D1.2, D1.3… gibi)
- Programların, özellikle Fen Bilgisi, Biyoloji, Fizik, Kimya gibi alanların yazılışında evrimci, ateist, doğacı bir görüşün hâkim olup olmadığı ve kullanılan dilin bizim kültürümüzdeki yaratılış inancına zıtlığı sorgulanmalıdır.
- Başta tarih dersi olmak üzere sosyal bilgiler, inkılap tarihi, insan hakları ve vatandaşlık ve hayat bilgisi dersleri kültürel öğeleri en çok taşıyan ve tarihi ve kültürel kodlarımız üzerine hazırlanması gereken derslerdir. Bu derslerde merkezde kendi tarihimizin yer alması ve buradan başlayarak dünyadaki diğer olaylar ve yaşam şekilleri verilmesi gerekir. Yani kısaca özellikle bu kitaplar bize bizi anlatmalıdır. Programlara bu gözle bakıldığında bu programlarda merkezde “bizim” olup olmadığımız sorgulanmalıdır. Yer yer kültürel öğelere yer verilse de; merkezde olmakla yer verilmek arasında fark vardır. Bunlar sorgulanmalıdır.
- Programda Atatürk ve Atatürk ile ilgili konuların veriliş şekli ve yoğunluğu sorgulanmalıdır.
- Program ana metnindeki beceriler ve bu becerilerin kültürel arka planının programlara ne kadar yansıdığı sorgulanmalıdır (Kavramsal beceriler, Sosyal-Duygusal Öğrenme becerileri, Okuryazarlık becerileri gibi).
- Benlik eğilimlerinin kültürel uyumu ve uyumsuzluğu sorgulanmalıdır (Programlarda bu eğilimler E koduyla verilmiştir).
- Sosyal eğilimlerin kültürel uyumu ve uyumsuzluğu sorgulanmalıdır.
- Entelektüel eğilimlerin kültürel uyumu ve uyumsuzluğu sorgulanmalıdır.
- Sosyal duygusal öğrenme becerileri ve kültürel uyum ve uyumsuzluğu sorgulanmalıdır. (Programlarda bu beceriler SDB koduyla verilmiştir).
- Programlarda becerilere dayalı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının nasıl uygulanacağının belirsizliği sorgulanmalıdır. Yayınlanan müfredat bu başlıklar altında tek tek incelenmeli ve değerlendirmeler bu sistematiğe göre yapılmalıdır. Bu şekilde müfredatın tamamı hakkında anlaşılır bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir."
[Kaynak: https://www.maarifplatformu.com/turkiye-yuzyili-maarif-modeli-ile-ilgili-inceleme-ve-degerlendirme-yapacaklara-oneriler/ ]
Kaynak: Türkiye Gazetesi