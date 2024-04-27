MEB'e görüş bildirenler bunlara dikkat! Maarif Platformu'ndan tavsiyeler...

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 16:23 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akademisyenler, eğitimciler başta olmak üzere eğitime dair fikirleri olan herkes için bir açık görüş sistemi oluşturuldu. Sistemde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı başta olmak üzere pek çok içerik hakkında görüşler toplanıyor. Gönderilen fikir ve tavsiyelerin faydalı ve isabetli olabilmesi için Maarif Platformu 12 maddelik bir öneri listesi yayınladı. İşte dikkat edilmesi gereken maddeler...