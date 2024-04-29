MEB'den yer değiştiren öğretmenlere geri dönüş hakkı

MEB'DEN ÖĞRETMENLERE GERİ DÖNÜŞ HAKKI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan öğretmenlerin yer değişikliği taleplerine hızlıca cevap verebilmek amacıyla yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıklanmasının ardından Bakanlık konuyla ilgili duyuru yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle bölgeden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı getirildi.

ATAMALAR 10 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında, atamalar ise 7 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ayrıca atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran’dan itibaren gerçekleştirilecek. DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından depremin etkilediği 11 ilde görev yapan öğretmenlerin isteğe veya mazerete bağlı olarak görev yerleri değişmişti. Karar 8 Şubat 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.