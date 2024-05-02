MEB’den 'dijitalleşme' mesaisi! Eğitimde yapay zekâ kullanılacak

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne açılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağı ile getirilecek “beceri” odaklı ve “değerler” temelli eğitime geçişin kolaylaştırılması için yapay zekâ teknolojileri, üç boyutlu yazıcılarla desteklenmiş yenilikçi sınıflar ve EBA’da zengin içerikler kullanılacak.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, 12 bin 400 okulu fiber olmak üzere kırsalda uydu ile erişim verilenler haricinde tüm okulları yüksek hızlı internete kavuşturduklarını söyledi.

"SİMÜLASYON VE EĞİTSEL OYUN GELİŞTİRİYORUZ"

Canlı “Yeni neslin daha hızlı video tüketme alışkanlığını da göz önünde bulundurduk. Şu anda 376 eğitsel video üretim sürecine girmiş durumdayız. Pek çok simülasyon ve eğitsel oyun geliştiriyoruz. Mesela sanal gerçeklik içerisinde bir hücre modellemesinden tutun, anatomisinden, güneş sistemlerine kadar sanal ve artırılmış gerçeklik içerikleri de üretmeye başladık” dedi.

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Canlı, EBA’da bütün ders içerikleri için eğitim materyali üretilmesini amaçladıklarını, bu sene hedefledikleri 750 civarında etkileşimli içeriğin 158’ini tamamladıklarını ve EBA’ya yüklediklerini ifade etti. Bir yapay zekâ aracı üzerinde çalıştıklarını bildiren Canlı, yapay zekâ destekli çalışmanın, Türkçe ve edebiyat öğretmenleri, yerli sektör firmaları ve akademisyenlerle ilerlediğini belirtti.