Sanayide ara eleman sıkıntısı had safhada! Mühendise 50 bin kaynakçıya 100 bin TL

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı, ara eleman ücretlerinin mühendis maaşlarını geçtiğini belirterek “Şu anda başlangıç pozisyonu için bir mühendisin aldığı maaş 50 bin TL’den başlıyor. Usta maaşları 60-70 bin TL’den başlarken, iyi bir kaynakçının maaşı ise 100 bin TL’yi geçiyor” dedi

İzmir, ikinci defa MAST - İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. ED Fuarcılık ile İZFAŞ tarafından düzenlenen ve 5 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda; dünyaca ünlü tekne markaları, sektörün en büyük yerli üretici tekne, ekipman ve aksesuar firmaları bir araya geldi. Fuarın açılışında konuşan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkan Yardımcısı, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçılar Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hüroğlu, son yıllarda tekne ve ekipmanlarına talebin arttığına değinerek “Her ne kadar 2024 biraz ekonomik anlamda zor başlasa da hâlâ tekneye ve ekipmana ilgi büyük. Her bütçeye uygun tekne bulmak da mümkün. Ancak hâla tekne bağlama yerleri konusunda problemler var. Marina fiyatları yükselmeye devam ediyor. Diğer taraftan gemi, yat ve tekne üretimi tarafında kalifiye eleman bulma problemi de yaşanıyor. YATED ve ihracatçı birliği olarak kalifiye eleman sorununun çözümü için girişimlerimiz sürüyor. Lise ve üniversitelerde sektörümüz adına özel bölümler açılmalı ve müfredat ona göre oluşturulmalı. Şu anda başlangıç pozisyonu için bir mühendisin aldığı maaş 50 bin TL’den başlıyor. Usta maaşları 60-70 bin TL’den başlarken, iyi bir kaynakçının maaşı ise 100 bin TL’yi geçiyor. Sektör olarak sadece Yalova ve Tuzla’da bu sektörde çalışan 70 bin kişi var. Tüm Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı 100 bin” diye konuştu.

İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği (TEKİMDER) Başkanı Hüseyin Akduman sektördeki maliyet artışlarına değinerek “Maliyetlerimizin arttığı kadar fiyatlarımızı yükseltemedik. Artan üretici sayısı ile tekneler daha ulaşılabilir fiyatlara çekildi. Şu anda 4,55 metre boyundaki bir tekneyi, 35 bin TL’ye alabiliyorsunuz. Her talebe göre üretim yapılabiliyor. 12-15 metre arasındaki teknelerin fiyatları ise 350 bin avro ile 600 bin avro arasında değişiyor. Ancak tüketiciler şu anda arabalarının arkasına bağlayıp çekebilecekleri tekneleri çok daha fazla tercih edebiliyor. Çünkü denizde bağlayacak yer bulamıyorlar. Bulsalar da fiyatlar çok yüksek oluyor. O yüzden teknelerini karaya park ediyorlar” dedi.

300 TEKNE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Karada düzenlenen ikinci en büyük fuar olma özelliği taşıyan İzmir Boat Show’da bu yıl boyları 3 metreden 16 metreye kadar değişen 300’e yakın tekne görücüye çıkarken, fuar sonuna kadar ziyaretçi sayısının da 30 bini aşması bekleniyor. ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, geçen yıl düzenlenen fuarda toplam değeri 500 milyon TL’yi bulan 250 tekne görücüye çıktığını belirterek, fuarın ekonomiye ciddi katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.