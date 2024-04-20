Meteoroloji'den tam 45 kent için sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına çok kuvvetli olacak

Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için saat verdi! Sağanak kuvvetli geliyor

Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için saat verdi! Sağanak kuvvetli geliyor

Meteoroloji 20 Nisan hava durumu tahminlerini paylaştı, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 45 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurdun batısına sağanak ve fırtına çok kuvvetli gelecek, sıcaklıklar yer yer 2 ila 4 derece azalacak. İşte günün tahminleri ve MGM haritaları...

Yaz mevsimini aratmayan havaların ardından batıda sağanak yüzünü gösterdi, kuvvetli yağmur birçok bölgede etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tam 45 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Sağanak ile birlikte fırtına da görülecek.

AKOM'DAN SAĞANAK UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda İstanbulluları uyardı. Yapılan uyarıda, "Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor" bilgisine yer verildi.

BATI İLÇELERİNDEN BAŞLIYOR

Açıklamada, "Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibari ile de şehri terk etmesi bekleniyor. Halihazırda 12-14°C aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 20°C'lerin üzerine yükseleceği öngörülüyor" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



20 Nisan 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

20 NİSAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava ile birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar ise genellikle güneyli, yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esecek.

45 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 45 il için sarı kodlu uyarı verdi. İşte sarı kod ile uyarı alan iller:

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.



20 Nisan 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı bulutlu