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Sağanak bugün başlayacak, ne zaman sona erecek? Orhan Şen tarih vererek duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağanak bugün başlayacak, ne zaman sona erecek? Orhan Şen tarih vererek duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, aralarında İstanbul'un da olduğu illeri tek tek sayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Şen, hafta başında ise sıcaklıkların yeniden yükseleceğini söyledi. 

Yaz mevsimini aratmayan sıcaklıklar yurt genelinde düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre ise bugün ve yarın yurdun Batı, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu tahminlerini paylaştı.

Şen, aralarında İstanbul'un da bulunduğu illeri sayarak kuvvetli sağanak yağış riskine dikkat çekti.

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Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün akşam Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Edremit körfezinde kuvvetli yağmur başlayacak.

Gece yarısından sonra Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da çok kuvvetli gök gürültülü yağmur...

Yarın öğlen saatlerinde Antalya, Afyon, Denizli ve Kütahya'da kuvvetli yağış riski var.

Bugün, Batı'da yağış var, sıcaklık kuzey bölgelerde azalmaya devam edecek. İstanbul'da akşam yağmur kuvvetli 17 derece. Yarın 18 derece. Pazar 19 derece. İzmir yağmurlu 25 yarın 20 derece Antalya yağmurlu 22 derece.

Hafta başından itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

İBB'ye bağlı AKOM, megakent için yaptığı hava durumu tahmininde yarın aralıklı sağanak yağmur beklendiğini, hava sıcaklığının ise 10-16 derece aralığında olacağını açıkladı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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