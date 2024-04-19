Sağanak bugün başlayacak, ne zaman sona erecek? Orhan Şen tarih vererek duyurdu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 13:31 - Güncelleme:

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Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, aralarında İstanbul'un da olduğu illeri tek tek sayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Şen, hafta başında ise sıcaklıkların yeniden yükseleceğini söyledi.