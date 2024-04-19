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İstanbul'da yağmur kaza getirdi! Kamyon otomobille çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur beraberinde kaza getirdi. Sultanbeyli'de kayganlaşan yol yüzünden kamyon ve otomobil çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Feci kaza Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Tekin Çoban hakimiyetindeki otomobil ile kapalı kasa kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

İstanbul'da yağmur kaza getirdi! Kamyon otomobille çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - 1. Resim

CAN PAZARI YAŞANDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 5 kişinin bulunduğu arabada sürücüde ve bir yolcu hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi ve kamyon sürücüsü ise yaralandı. 

İstanbul'da yağmur kaza getirdi! Kamyon otomobille çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - 2. Resim

Olaya şahit olan Birol Şahin isimli bir vatandaş, “Yoğun yağmurdan dolayı yol da eğimli olduğu için kamyonla araç kaza yaptı. Burada üçüncü kaza bu” dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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